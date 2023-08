Hnutie Republika spúšťa petíciu, ktorou chce zastaviť rušenie nemocníc

Brezno 3. augusta (TASR) - Hnutie Republika spúšťa petíciu, ktorou chce zastaviť rušenie slovenských nemocníc. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hnutia Ondrej Ďurica.



Ako priblížil, chcú s ňou chodiť pred všetky nemocnice, v ktorých sú ohrozené oddelenia. Týka sa to aj tých zdravotníckych zariadení, ktorých existencia je v rámci novej klasifikácie nemocníc ohrozená. "Viac či menej je ohrozených 24 zaradených do prvej skupiny," objasňuje s tým, že niekde už s rušením začali.



Hnutie pripomína, že Slovensko potrebuje nemocnice. "Lekári a sestry odchádzajú, pohotovosti sa zatvárajú," zhrnulo s tým, že o občanov sa podľa neho nikto nestará. "Nikoho nezaujíma, kam budete utekať s dieťaťom či starším rodičom, keď mu príde naozaj zle," konštatuje a dodáva, že spolu s pohotovosťami ich netreba rušiť. "Keď dokázali fungovať doteraz, tak to dokážu aj v budúcnosti. Je to len vec priorít," vyhlasuje Republika.