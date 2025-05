Hnutie Republika súhlasí so znížením počtu poslancov

Bratislava 23. mája (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Republika podporuje návrh na zníženie počtu poslancov Národnej rady (NR) SR aj zníženie štátneho príspevku pre strany. S nápadom zvýšiť kvórum pre vstup strán do NR SR na sedem percent však Republika nesúhlasí.



„Zníženie počtu poslancov NR SR má hnutie Republika v programe od svojho vzniku a sme radi, že sa táto téma dostáva do pozornosti aj iných strán. Slovensko skutočne nepotrebuje toľko poslancov,“ uviedlo hnutie pre TASR. Republika by podporila aj myšlienku, aby mimoparlamentné strany nedostávali štátny príspevok vôbec. „Politici musia dokázať šetriť aj na sebe,“ zdôraznilo hnutie.



Zvýšenie kvóra na vstup do NR SR by podľa Republiky demokracii nepomohlo. „Skôr nám to pripadá ako snaha Smeru zabetónovať si dominantné postavenie v parlamente pri padajúcich preferenciách. Zastabilizovať politický systém sa dá aj inak, napríklad spomínaným zrušením prideľovania štátnych peňazí stranám už pri získaní troch percent,“ uviedla Republika. Mnohé „mikrostrany“ podľa hnutia kandidujú len z vypočítavosti v snahe získať štátny príspevok. Hnutie preto súhlasí aj so zvýšením volebnej kaucie, „nech kandidujú len subjekty, ktoré to myslia seriózne a majú aj potrebné zázemie“.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že v rámci konsolidácie by sa mohol znížiť počet poslancov zo 150 na 100 a kvórum na vstup do parlamentu by sa mohlo zvýšiť z päť na sedem percent.



Rezort vnútra zároveň navrhuje, aby príspevok od štátu dostávali len strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. Pri voľbách do parlamentu by mohli kandidujúce strany platiť namiesto 17.000 eur 50.000 eur a pri eurovoľbách by sa kaucia mohla zvýšiť z 1700 eur na 25.000 eur. Strany by takisto podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku.