Hnutie Slovenská liga pôjde do volieb na čele s V. Mečiarom

Bratislava 10. novembra (TASR) – Hnutie Slovenská liga pôjde do budúcoročných parlamentných volieb na čele s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom. V sobotu (9. 11.) o tom rozhodol v Trenčíne republikový snem hnutia, na ktorom sa zúčastnilo 151 členov. Tí si volili funkcionárov politického subjektu. Mečiar sa stal predsedom Slovenskej ligy. TASR o tom za hnutie informovala Eva Zelenayová.



"Stav v štáte nás núti opäť sa vrátiť," vyhlásil Mečiar, ktorý v minulosti stál na čele strany ĽS-HZDS.



Programová kríza si podľa jeho slov žiada pomoc všetkých občanov. "Úlohy, ktoré treba splniť, sú také veľké, že musíme hľadať všetkých, ktorí chcú pomôcť a ísť do nového zápasu. Stávame sa straníkmi, aby sme spoločnosť viedli k hlbokej premene," povedal. Mečiar skonštatoval, že sa nesmie dovoliť také vychýlenie Slovenska, aby bolo nezvratné. "Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme, nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, a ani sa nebojíme," povedal.



Slovenská liga vznikla premenovaním subjektu s názvom Nový parlament, ktorý na Slovensku pôsobí už roky.