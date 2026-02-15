< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko a SaS kritizujú Fica za vyjadrenia k rozhodnutiu ÚS
Premiér na tlačovej konferencii informoval, že najvhodnejším riešením by bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) robí všetko pre to, aby zachránil nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Tvrdí to Hnutie Slovensko v reakcii na premiérovú nedeľnú dopoludňajšiu tlačovú konferenciu. Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) je premiér nervózny z rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR.
„Fico uráža a kope okolo seba a nerobí to len z presvedčenia už. On to robí zo strachu, lebo on veľmi dobre vie, že ak padne Bödör, keď padne Gašpar pred súdom, tak padne aj Robert Fico,“ uviedol poslanec NR SR a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) na nedeľnej tlačovej konferencii. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) poukázala na to, že súd s Gašparom a Bödörom sa blíži a nervozita u premiéra podľa nej stúpa. „V Smere zjavne rozmýšľajú, ako obísť ešte aj ÚS,“ podotkla.
Ako pripomenula Kolíková na sociálnej sieti, ÚS tento týždeň pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o spolupracujúcich obvinených. „Táto novela by pomohla aj obžalovanému T. Gašparovi v jeho trestnej veci, ale bola by prekážkou pre boj s mafiou a korupciou,“ doplnila.
Premiér na tlačovej konferencii informoval, že najvhodnejším riešením by bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný. Reagoval tak na rozhodnutie ÚS pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.
