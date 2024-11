Hnutie Slovensko apeluje na zavedenie telových kamier v polícii

Bratislava 13. novembra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby pokračoval v snahe zabezpečiť vytváranie videozáznamov zo zásahov policajtov formou telových kamier. Uviedlo to v súvislosti s prípadom košického policajta obvineného zo zabitia zaistenej osoby. TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



"Som zhrozený z policajného zásahu, pri ktorom došlo k usmrteniu človeka. Tento prípad sa musí adekvátne vyšetriť a páchateľ musí byť patrične potrestaný," uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Podľa slov Polláka je pre absenciu telových kamier za činy jednotlivcov kritizovaný celý Policajný zbor. Poslanec kritizuje ministra vnútra za jeho nečinnosť v tejto oblasti. "Vo svetle posledných prípadov možných neprimeraných zásahov je to oveľa dôležitejšie, ako zaviesť kamery do škôl, ktoré majú iba šikanovať študentov," podotkol Pollák.



Telové kamery sú podľa Polláka stabilnou súčasťou zásahov policajtov v iných krajinách. "Slúžia najmä na ochranu samotných policajtov pri krivých obvineniach, ale pomáhajú aj pri objasňovaní nelegálneho použitia donucovacích prostriedkov," pripomenul.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v utorok (12. 11.) košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Incidentom by sa mal vo štvrtok (14. 11.) zaoberať Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.



Šutaj Eštok vyjadril ľútosť nad udalosťou v Košiciach. Deklaroval, že policajt musí v prípade porušenia zákona niesť rovnaké následky za svoje činy, ako každý iný človek a incident v Košiciach nemá nič spoločné s prácou čestného policajta. Zároveň avizoval zvýšenie intenzity preventívnych školení policajtov aj urýchlenie prípravy projektu telových kamier pri zásahoch.