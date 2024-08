Hnutie Slovensko bude hlasovať za odvolanie Suska a Šimkovičovej

Bratislava 16. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko budú hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Hnutie Slovensko tiež pridá podpisy na prípadný návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



"Hnutie Slovensko verejne deklarovalo, že ak bude oslovené, dodá podpisy na odvolanie ministra spravodlivosti a ministeriek zdravotníctva a kultúry. Kolegovia z ostatných opozičných strán majú dostatočný počet podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze, čiže podpisy hnutia Slovensko nepotrebujú," ozrejmil Bystriansky.



Návrhy na odvolávanie Suska a Šimkovičovej v NR SR podali v piatok poslanci za PS, SaS a KDH. "Je na škodu veci, ak sa celá opozícia nerozhodne pre spoločné kroky, ktoré by mohli byť gestom aj pre verejnosť, ako spolu postupovať proti tejto vláde, ktorá sa nestará vôbec o občanov a ich jediná priorita je dostať našich ľudí z väzenia a zabezpečiť si beztrestnosť," doplnil hovorca hnutia.



Opozícia vyčíta Šimkovičovej okrem iného personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách, ale aj to, že nemá predpoklady na výkon funkcie. Susko podľa opozície slúži zločincom a rezignoval na boj proti korupcii. Vyčítajú mu, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) už deklaroval, že nevidí žiadny dôvod na odvolanie ani jedného z ministrov. Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom.



O zlyhaniach ministerky zdravotníctva hovorilo v uplynulých dňoch KDH. Podľa hnutia Dolinková nezvláda svoju funkciu, chce preto iniciovať politický dialóg s opozičnými stranami k návrhu na jej odvolanie. KDH skritizovalo napríklad aktuálnu situáciu na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne či nestabilitu v rezorte.