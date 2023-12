Hnutie Slovensko čaká popoludní snem, má si voliť aj predsedu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Hnutie Slovensko čaká popoludní snem, na ktorom by si malo voliť aj nového predsedu. Doterajšiemu lídrovi hnutia Igorovi Matovičovi uplynul mandát.



"Porozprávame sa. Patrí sa vyhodnotiť aj voľby ako prebehli. Výsledok bol výrazne lepší, ako nám hovorili prieskumy, ale stále môžeme byť nespokojní," priblížil Matovič program snemu.



Nateraz nepovedal, či sa bude o post predsedu opätovne uchádzať. Bol by rád, keby postupne vedenie prebrala mladšia generácia. "Sú tam minimálne traja, štyria ľudia," reagoval na otázku, kto by ho mohol vo vedení vystriedať. Nateraz mená nekonkretizoval.