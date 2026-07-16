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Hnutie Slovensko chce o odpočúvaní v priestoroch FPU hovoriť na výbore
Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia (FPU) považuje opozičné Hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Hnutie preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
„Ak sa potvrdí, že zamestnanci verejnej inštitúcie boli tajne nahrávaní, nehovoríme už iba o manažérskom zlyhaní, ale o mafiánskych praktikách,“ vyhlásilo Hnutie Slovensko v stanovisku.
Za konkrétne nainštalovanie a používanie zariadení musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť ten, koho určí polícia a prokuratúra, no politickú a rezortnú zodpovednosť nesie podľa hnutia ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Hnutie pripomína, že FPU je súčasťou rezortu kultúry, ministerka preto nemôže predstierať, že sa jej tento škandál netýka. „Ministerka kultúry musí okamžite verejne vysvetliť, odkedy o podozreniach vedela a aké kroky podnikla. Zároveň musí zabezpečiť nezávislú bezpečnostnú kontrolu všetkých priestorov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti,“ uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová.
Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu.
Informáciu o tom, že v priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia, potvrdila pre TASR manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Incidentom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na prípad upozornila televízia Joj. Zamestnanci mali podľa jej informácií nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi. Ministerstvo kultúry SR pre TASR reagovalo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu.
„Ak sa potvrdí, že zamestnanci verejnej inštitúcie boli tajne nahrávaní, nehovoríme už iba o manažérskom zlyhaní, ale o mafiánskych praktikách,“ vyhlásilo Hnutie Slovensko v stanovisku.
Za konkrétne nainštalovanie a používanie zariadení musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť ten, koho určí polícia a prokuratúra, no politickú a rezortnú zodpovednosť nesie podľa hnutia ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Hnutie pripomína, že FPU je súčasťou rezortu kultúry, ministerka preto nemôže predstierať, že sa jej tento škandál netýka. „Ministerka kultúry musí okamžite verejne vysvetliť, odkedy o podozreniach vedela a aké kroky podnikla. Zároveň musí zabezpečiť nezávislú bezpečnostnú kontrolu všetkých priestorov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti,“ uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová.
Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu.
Informáciu o tom, že v priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia, potvrdila pre TASR manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Incidentom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na prípad upozornila televízia Joj. Zamestnanci mali podľa jej informácií nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi. Ministerstvo kultúry SR pre TASR reagovalo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu.