Hnutie Slovensko chce odškodniť obete nezákonných sterilizácií

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (Slovensko). Foto: TASR - Jakub Kotian

V návrhu definovali okruh oprávnených žiadateľov o odškodnenie aj postup pri uplatnení nároku na vyplatenie. Účinnosť zákona navrhli od 1. marca 2026.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí navrhujú odškodniť obete nezákonných sterilizácií, ktoré sa udiali od roku 1966 do roku 2004. Chcú pre ne presadiť jednorazové finančné odškodnenie. Vyplýva to z návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.

„Návrh zákona reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv a zároveň má ambíciu napraviť krivdu spôsobenú komunistickou politikou v oblasti reprodukčného zdravia skupiny žien,“ vysvetlili predkladatelia.

V návrhu definovali okruh oprávnených žiadateľov o odškodnenie aj postup pri uplatnení nároku na vyplatenie. Účinnosť zákona navrhli od 1. marca 2026.
