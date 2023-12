Hnutie Slovensko chce odvolávať Pellegriniho, osloví zvyšok opozície

Bratislava 22. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ by chceli iniciovať odvolávanie Petra Pellegriniho (Hlas-SD) z postu predsedu parlamentu. Vyčítajú mu ukončenie rozpravy k návrhu štátneho rozpočtu, hoci do nej ešte boli prihlásení poslanci. Pellegrini podľa nich porušil rokovací poriadok NR SR. Chcú osloviť na podporu zvyšok opozície.



Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že pokiaľ sa ukončí rozprava skôr, ako v nej stihnú vystúpiť prihlásení rečníci, majú títo poslanci právo odovzdať svoj písomný prejav predsedajúcemu. Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak mali pozmeňujúci návrh, ten sa má rozdať poslancom a spoločný spravodajca ho prečíta vo svojom vystúpení pred hlasovaním a dá o ňom hlasovať. To sa podľa Grendela nestalo a Pellegrini porušil rokovací poriadok.



"Sme presvedčení o tom, že by sa opozícia mala pokúsiť vysloviť mu nedôveru v parlamente," uviedol na tlačovej konferencii Grendel, preto poslanci z klubu pripravili návrh na odvolanie šéfa NR SR. Hnutie Slovensko osloví ostatné opozičné strany, ktoré tiež kritizovali jeho postup, aby dodali podpisy na iniciovanie odvolávania. Grendel pripomenul, že na zvolanie schôdze o odvolávaní treba 30 poslancov.



Návrh na ukončenie rozpravy k návrhu rozpočtu podal Pellegrini pre obštrukciu opozície, najmä hnutia Slovensko. Priblížil, že aj podľa nálezu Ústavného súdu SR je takýto postup možný v záujme zachovania funkčnosti parlamentu. Diskusia k štátnemu rozpočtu sa začala v stredu (20. 12.) ráno. Pokračovala aj v noci, keď v rozprave dominovalo čítanie rozsiahlych pozmeňujúcich návrhov z dielne poslancov z hnutia Slovensko. Poslanci schválili rozpočet vo štvrtok (21. 12.).