Hnutie Slovensko chce vedieť postup polície v prípade Dankovej nehody

Bratislava 16. januára (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko vyzýva Ministerstvo vnútra (MV) SR a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, aby zverejnili činnosť polície krok po kroku v prípade nehody podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS). Informovali o tom poslanci parlamentu Igor Matovič a Roman Mikulec (obaja hnutie Slovensko).



Policajti prišli po nehode k Dankovmu domu v momente, keď sa zatvárala garážová brána, priblížil Matovič. "Danko bol na ulici, zjavne vstupoval do domu a otváral dvere. Jeden z policajtov vystúpil z auta a Danko, zjavne pod vplyvom alkoholu, podľa našich informácií ich hneď poslal kade ľahšie," opísal.



Policajti následne podľa Matoviča klopali na dvere a zvonili, ale nikto neotváral. "Policajti nemali v tom momente čo viac urobiť. Nemohli bez akéhokoľvek ďalšieho súdneho príkazu vstupovať do obydlia. My chceme vedieť, čo sa dialo 15 hodín," poukázal Mikulec. Pýta sa, či spísali úradné záznamy a informovali o tom svojho nadriadeného.



Dychová skúška Danka po 15 hodinách od nehody bola podľa Mikulca zbytočná. Dodal, že z odberov krvi a ďalších vyšetrení by sa dalo zistiť, či Danko pred nehodou požíval alkohol. "Bolo by neférové, aby minister vnútra alebo policajný prezident tým, že sa tvoria rôzne konšpirácie a príbehy, nechávali toto všetko spadnúť na policajtov, ktorí si v tom okamihu vykonávali svoju prácu. Verím, že si ju vykonávali poctivo a slušne," poznamenal Mikulec.



Matovič tvrdí, že detailnými informáciami o Dankovej nehode disponovalo hnutie už v piatok (12. 1.). Čakali, ako budú ministerstvo a polícia reagovať. "Zatiaľ to javí znaky, že 15 hodín niekto Danka kryl a 15 hodín sa Danko veľmi aktívne vyhýbal policajtom, ktorí ho hľadali potom aj v NR SR," povedal líder hnutia.



K dopravnej nehode došlo vo štvrtok (11. 1.) večer v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Po príchode hliadky sa na mieste nenachádzal. Polícia potvrdila, že Danko sa dychovej skúške podrobil v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí.



Postup polície kritizovala opozícia. Za zlyhanie považuje vykonanie dychovej skúšky na druhý deň po nehode. Polícia mala podľa opozičných strán Danka v takom čase zobrať na krvné testy.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizuje zverejnenie detailov vyšetrovania nehody podpredsedu parlamentu. Solák nariadil kontrolu postupu policajtov.