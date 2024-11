Hnutie Slovensko chce zákaz reklám na hazard a alkohol od 6.00-22.00 h

Bratislava 16. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko, Za ľudí a KÚ navrhujú zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje od 6.00 do 22.00 h. Chcú to presadiť novelou zákona o mediálnych službách, ktorú predložili do parlamentu.



"Ak predaj alkoholických nápojov a hranie hazardných hier sú obmedzené pre užívateľov ***od 18 rokov, pričom televízne prenosy pre dospelých prebiehajú v drvivej väčšine prípadov od 22.00 h, malo by to isté platiť aj pre reklamy na alkohol či hazard v televíznom vysielaní," skonštatovali.



Predkladatelia upozornili na to, že reklamy na hazardné hry či stávkové kancelárie v súčasnosti nemajú žiadne časové obmedzenia na vysielanie. "Neustále tak pretrváva vysoká pravdepodobnosť toho, že reklamu uvidia deti či mladiství, pre ktorých to môže byť veľkým lákadlom. Ide tak o nepretržité vysoké riziko na impulzívne a neuvážené konanie, ktoré môže viesť k závislostiam," podotkli.



Aktuálna legislatíva podľa ich slov nedostatočne upravuje aj reguláciu reklám na alkohol. "Zákon o mediálnych službách už dnes obsahuje ustanovenia o obmedzení reklamy na alkohol, vrátane časového obmedzenia. Časové obmedzenie vysielania reklamy na alkohol je však v zákone formulované pomerne nešťastne, čo v praxi spôsobuje nejeden výkladový problém," dodali.