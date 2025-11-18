< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko chce zakázať fajčenie a pitie alkoholu v herniach
Odôvodňujú to zlepšením ochrany zdravia.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí navrhujú zákaz konzumácie alkoholických nápojov a fajčenia v priestoroch herní a kasín na území SR. Chcú to presadiť novelami zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré predložili do Národnej rady (NR) SR. Odôvodňujú to zlepšením ochrany zdravia.
„Cieľom návrhu je zlepšiť ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov týchto prevádzok, predchádzať súbežnej konzumácii alkoholu a hazardných hier, keďže alkohol značne znižuje kognitívne schopnosti, a znížiť negatívne sociálno-zdravotné dôsledky súvisiace s hazardom a s dýchaním druhotného tabakového dymu,“ priblížili.
Predkladatelia upozornili na to, že vdychovanie cigaretového dymu v uzavretých priestoroch predstavuje vážne zdravotné riziko pre fajčiarov, ale aj pre nefajčiarov vystavených tzv. pasívnemu fajčeniu. „Odborné štúdie potvrdzujú, že ventilácia a technické opatrenia nedokážu účinne znížiť koncentrácie toxických látok vo vnútornom prostredí, preto jedinou účinnou ochranou zdravia v uzavretých priestoroch je úplný zákaz fajčenia,“ argumentovali.
Poukázali aj na nebezpečenstvo pitia alkoholu počas hrania. Výskumy podľa ich slov preukazujú, že súbežné užívanie alkoholu počas hrania zvyšuje rizikové správanie pri hraní, napríklad väčšie stávky či rýchlejšie vyčerpanie financií. „Štúdie naznačujú, že dostupnosť alkoholických nápojov priamo v hracích priestoroch prispieva k zhoršeniu výsledkov hráčov a môže zvyšovať prevalenciu problémového hazardu. Zamedzenie konzumácie alkoholu v priestoroch herní má preto priamy preventívny efekt,“ doplnili.
Návrhom chcú takisto upraviť zákon o hazardných hrách. Navrhli posilniť postavenie miest a obcí v procese udeľovania individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier.
