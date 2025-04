Hnutie Slovensko chce zmeny pri novele o právnej pomoci osobám v núdzi

Bratislava 4. apríla (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeny k vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Chce nimi zabezpečiť ešte dostupnejšie služby Centra právnej pomoci. Presadiť to plánuje pozmeňujúcim návrhom, ktorý k novele predložil v pléne Národnej rady (NR) SR poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Je to pozmeňujúci návrh, ktorý zväčšuje okruhy ľudí, oprávnených osôb, na čerpanie právnej pomoci v Centre právnej pomoci,“ ozrejmil na piatkovej tlačovej konferencii.



Hnutie Slovensko chce pozmeňujúcim návrhom okrem iného zvýšiť príjmovú hranicu, pri ktorej centrá poskytujú bezplatnú právnu pomoc. V súčasnosti tak robia pri fyzických osobách s príjmom do 1,4-násobku sumy životného minima. Vládna novela to má upraviť na 1,8-násobok. Hnutie Slovensko navrhlo koeficient zmeniť na 2,1-násobok. „Síce sa to zdá ako rozdiel 40 eur, ale sú to stovky ľudí, ktorí do toho spadnú a ktorí si takto budú môcť vyžiadať právnu pomoc,“ okomentoval Krátky.



Zvýšenie príjmovej hranice navrhli poslanci z hnutia Slovensko aj pri prípadoch poskytovania právnej pomoci s už finančnou spoluúčasťou oprávnenej osoby. Mienia, že úprava by mala pomôcť tiež seniorom. Zmenou koeficientov by sa podľa nich do prvej kategórie, ktorá má nárok na bezplatnú právnu pomoc, dostali dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami a do druhej kategórie, kde sa poskytuje právna pomoc pri 25-percentnej spoluúčasti, dostali i dôchodcovia s priemerným dôchodkom. „Čiže bežní dôchodcovia, ktorí by si pri rôznych opatreniach vlády zasahujúcich príjmy obyvateľstva vrátane stále vysokej ceny potravín nemohli dovoliť platiť služby advokátov, čo by vo vzťahu k nim znamenalo de facto odmietnutie spravodlivosti,“ skonštatovali.



Poslanci v piatok rokovali o vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Na budúci týždeň by o nej mali definitívne rozhodnúť. Úprava má priniesť dostupnejšie služby Centra právnej pomoci.