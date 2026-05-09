< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko chce zrušiť čin popierania mierového usporiadania
Ustanovenie v Trestnom zákone o popieraní či spochybňovaní mierového usporiadania podľa nich trpí nedostatkom právnej určitosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. mája (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko - Za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou Trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu.
„Predložený návrh reaguje na legislatívne zmeny v oblasti trestnej politiky prijaté štvrtou vládou Roberta Fica na konci roka 2025 a zameriava sa na vyškrtnutie kontroverzného trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne, ktorého existencia v slovenskom právnom poriadku narušuje doteraz historicky najlepšie slovensko-maďarské vzťahy a kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku,“ argumentovali predkladatelia.
Ustanovenie v Trestnom zákone o popieraní či spochybňovaní mierového usporiadania podľa nich trpí nedostatkom právnej určitosti. „Keďže tieto pojmy nie sú v kontexte komplexných historických udalostí jasne definovateľné,“ podotkli. Súčasná právna úprava podľa ich slov vytvára nebezpečný priestor pre zneužívanie štátnej moci na umlčanie kritických hlasov v odbornej aj verejnej diskusii.
Hnutie Slovensko preto navrhlo vypustiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. „Vypustenie tohto ustanovenia výrazne prispeje k upokojeniu národnostných vzťahov na južnom Slovensku, kde je existencia takéhoto trestného činu vnímaná ako represívny nástroj namierený proti historickej pamäti maďarskej národnostnej menšiny,“ dodalo.
„Predložený návrh reaguje na legislatívne zmeny v oblasti trestnej politiky prijaté štvrtou vládou Roberta Fica na konci roka 2025 a zameriava sa na vyškrtnutie kontroverzného trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne, ktorého existencia v slovenskom právnom poriadku narušuje doteraz historicky najlepšie slovensko-maďarské vzťahy a kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku,“ argumentovali predkladatelia.
Ustanovenie v Trestnom zákone o popieraní či spochybňovaní mierového usporiadania podľa nich trpí nedostatkom právnej určitosti. „Keďže tieto pojmy nie sú v kontexte komplexných historických udalostí jasne definovateľné,“ podotkli. Súčasná právna úprava podľa ich slov vytvára nebezpečný priestor pre zneužívanie štátnej moci na umlčanie kritických hlasov v odbornej aj verejnej diskusii.
Hnutie Slovensko preto navrhlo vypustiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. „Vypustenie tohto ustanovenia výrazne prispeje k upokojeniu národnostných vzťahov na južnom Slovensku, kde je existencia takéhoto trestného činu vnímaná ako represívny nástroj namierený proti historickej pamäti maďarskej národnostnej menšiny,“ dodalo.