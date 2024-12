Hnutie Slovensko hovorí o ochote spolupracovať s opozičnými stranami

Bratislava 31. decembra (TASR) - Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí a KÚ bol a je ochotný spolupracovať s ďalšími opozičnými parlamentnými stranami. Deklaroval to jeho šéf Michal Šipoš v koncoročnom rozhovore pre TASR. Poukázal na to, že vždy boli ochotní pripojiť podpisy k odvolávaniu jednotlivých ministrov v parlamente a zapájali sa do rozpravy. Opozičným PS, SaS a KDH však vyčíta, že jasne neodmietli prípadnú povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Mrzia ho aj ich niektoré postoje voči ich hnutiu, napríklad pri debatách v televíznych diskusiách.



"Vládni politici Smeru, Hlasu, SNS sa rozhodli, že nebudú chodiť do debát práve s naším hnutím. (...) My sme druhé najsilnejšie opozičné hnutie v parlamente a naši kolegovia z opozície pristúpili na tú hru a ten čas, ktorý tam oni trávia, je veľakrát na úkor nášho hnutia. Toto je podľa mňa nefér, nekolegiálne a myslím si, že to nie je demokratické," skonštatoval.



Šipoš však deklaroval, že voči opozičným stranám nemajú žiadnu zášť. Ich poslanecký klub bol v rámci štandardnej spolupráce v parlamentnej opozícii podľa jeho slov vždy nápomocný. Mrzí ho však, že opozičné PS, SaS a KDH nevedia jednoznačne vylúčiť povolebnú spoluprácu so stranou Hlas-SD. "My od začiatku permanentne a jasne komunikujeme, že pre nás sú Hlas, Smer a SNS stranami, s ktorými nikdy nebudeme spolupracovať," povedal.



Nesúhlasí ani s niektorými postojmi opozičníkov pri hlasovaní. Narážal napríklad na voľbu Richarda Glücka (Smer-SD) za predsedu parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorého podporilo 85 zákonodarcov.