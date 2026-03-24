Správa rezortných zariadení odmieta slová Hnutia Slovensko o plytvaní
Predstavitelia Hnutia Slovensko tvrdia, že správa rezortných zariadení rezortu kultúry nemá nič spoločné so šetrením.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Správa rezortných zariadení (SRZ) Ministerstva kultúry (MK) SR považuje vyjadrenia opozičného Hnutia Slovensko o plytvaní verejných financií za účelové a zavádzajúce, pretože sú vytrhnuté z kontextu. Pre TASR to uviedli zo Správy rezortných zariadení MK SR. Hnutie Slovensko v utorok avizovalo, že podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pre podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.
„Schvaľovanie zákaziek a investícií v rámci Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR prebieha na základe jasne definovaných kritérií, a to najmä podľa nevyhnutnosti zásahu, technického stavu objektov, priorít jednotlivých organizácií rezortu a princípu hospodárnosti,“ uviedla správa v stanovisku s tým, že projekty vychádzajú z reálnych potrieb organizácií a ich cieľom je systematická obnova a správa majetku, ktorý bol v mnohých prípadoch dlhodobo zanedbávaný. „Transparentnosť a efektívnosť sú zabezpečené dôsledným dodržiavaním platnej legislatívy,“ zdôraznili zo SRZ MK. Všetky verejné obstarávania prebiehajú podľa správy v súlade so zákonom, sú zverejňované v príslušných systémoch a otvorené hospodárskej súťaži.
SRZ upozorňuje, že bola zriadená práve na elimináciu neefektívneho a roztriešteného riadenia z minulosti a funguje ako „kľúčový nástroj na centralizáciu správy budov, údržby a obstarávania“. Tento model podľa SRZ umožňuje jednotné riadenie, lepšiu koordináciu a postupné znižovanie nákladov v celom rezorte. „Vyjadrenia Hnutia Slovensko prezentované na tlačovej besede považujeme za účelové a zavádzajúce, keďže pracujú s informáciami vytrhnutými z kontextu a nezohľadňujú skutočný rozsah ani účel realizovaných investícií,“ skonštatovala SRZ MK.
Predstavitelia Hnutia Slovensko tvrdia, že správa rezortných zariadení rezortu kultúry nemá nič spoločné so šetrením. Poukázali na to, že vznikla vo februári 2025 a získala kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne. „Pre porovnanie, takéto financie nemá ročne ani trojsúborové národné divadlo v Košiciach s takmer 80-ročnou históriou,“ skonštatovali. Natália Milanová z hnutia poukázala aj na rozsiahle využívanie externých služieb. „Verejné obstarávanie, účtovníctvo, mzdy aj právne služby zabezpečujú externé firmy. Len právne služby stáli 490.000 eur, účtovníctvo takmer 180.000 eur a verejné obstarávanie 60.000 eur,“ uviedla v utorok. Podľa Milanovej organizácia rastie, zatiaľ čo iné inštitúcie šetria. Hnutie Slovensko preto podáva podnet na príslušné kontrolné orgány. Predstavitelia hnutia zároveň vyzvali na zrušenie tejto organizácie.
