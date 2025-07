Hnutie Slovensko hovorí o zákazke ZVJS pre konkrétnu firmu

Bratislava 25. júla (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vyhlásil netransparentnú súťaž na nákup služobných mikín. Do verejného obstarávania sa totiž prihlásila len jedna firma, a to rovnaká ako v prípade nákupu polokošieľ pre policajtov. Hnutie sa obáva, že ide o zákazku „ušitú“ vopred pre jednu firmu. Obráti sa preto na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). ZVJS pre TASR reagoval, že o zákazku malo záujem šesť subjektov, cenovú ponuku doručila jedna firma. Tvrdenia hnutia považuje ZVJS za zavádzajúce. Podmienky podľa zboru neboli diskriminačné ani neštandardné.



„V súťaži o dodávku mikín pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže prišla jedna jediná ponuka od tej istej spoločnosti ako na ministerstve vnútra a víťazom sa stala, samozrejme, táto spoločnosť bez akejkoľvek súťaže,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel. Vyhlásil, že pokiaľ sa do súťaže zapojili len dvaja uchádzači, podľa zákona je možné zrušiť verejné obstarávanie. Preto si myslí, že podmienky na jeho zrušenie sa splnili. „ZVJS však tuto súťaž nezrušil, napriek tomu, že dopredu vedel, že sa prihlási len jeden uchádzač, preto sa obrátime aj v tejto veci na Úrad pre verejné obstarávanie,“ dodal Grendel. Hnutie apeluje aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal v prípadoch, keď sa obchádza verejné obstarávanie.



Poslanec hnutia Roman Mikulec priblížil, že záujemcovia mali dva mesiace na predkladanie vzoriek a cenových ponúk. „Viacerí záujemcovia upozornili, že fyzicky nebude možné splniť túto požiadavku dvoch mesiacov a ak Zbor väzenskej a justičnej stráže nezmení podmienky, splniť ich bude schopný len uchádzač, ktorý má vzorky dopredu pripravené,“ priblížil. ZVJS podľa neho všetky žiadosti o predĺženie lehoty odmietol napriek tomu, že opakovane dostal varovanie, že pravdepodobne sa prihlási do súťaže len jedna firma.



ZVJS v reakcii uviedol, že lehota na predkladanie ponúk bola 70 dní, teda o 40 dní viac ako zákonom stanovená minimálna lehota. „Lehota bola zo strany verejného obstarávateľa dodržaná a na základe charakteru a zložitosti predmetu zákazky aj adekvátne stanovená,“ uviedol zbor v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Anna Bečková Ragasová. Dodala, že v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania žiaden subjekt neuplatnil inštitút námietky proti podmienkam ani proti vyhodnoteniu ponúk. Zbor takisto upozornil, že išlo o opakovanú súťaž.



„V procese verejného obstarávania boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie od záujemcov, pričom verejný obstarávateľ na každú z doručených otázok záujemcov odpovedal v primeranej a zákonom stanovenej lehote,“ priblížila hovorkyňa ZVJS. „Tvrdenie predstaviteľov hnutia Slovensko, že viacero potencionálnych dodávateľov žiadalo o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, je prinajmenšom zavádzajúce, vzhľadom na to, že proces verejného obstarávania prostredníctvom elektronického prostriedku zabezpečuje anonymitu,“ doplnila. ZVJS odmieta, že by bola zákazka zadaná bez súťaže. V lehote na predkladanie ponúk dostal jednu ponuku s cenou 66,67 eura za kus.