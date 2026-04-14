Hnutie Slovensko hovorí o zneužívaní peňazí na podporu Rómov
Podľa Hnutia Slovensko je kľúčovým problémom systém tzv. nepriamych výdavkov v eurofondových projektoch.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko na utorkovej tlačovej konferencii predstavilo sériu zistení, ktoré podľa jeho predstaviteľov poukazujú na systémové zneužívanie európskych peňazí určených na pomoc rómskym komunitám. Zástupcovia hnutia upozornili na podozrivé dotácie, konflikty záujmov, personálne prepojenia a mechanizmus provízií pri projektoch v rómskych osadách. Vyzývajú na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška z funkcie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) tvrdenia hnutia odmieta. Označil ich za účelové dezinformácie.
Podľa Hnutia Slovensko je kľúčovým problémom systém tzv. nepriamych výdavkov v eurofondových projektoch. „Ide o približne päť percent z každej dotácie, ktoré sú určené na projektový manažment a administráciu. Tieto peniaze sú legálne, no problémom je, u koho končia. Pri veľkých projektoch ide o desaťtisíce eur,“ uviedli predstavitelia hnutia.
Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší (Slovensko - Za ľudí) upozornil na konkrétny prípad dotácie vo výške 750.000 eur pre občianske združenie Lavuta, ktoré vedie Daškova žena. „Má ísť o projekt, ktorý má pomôcť 17 ľuďom nájsť si prácu. To znamená, približne 44.000 eur na jedného človeka. Navyše, projekt je nastavený tak, že peniaze nemusia byť vrátené ani v prípade, že sa nezamestná nikto,“ poznamenal. Podobné prípady prideľovania dotácií boli podľa jeho slov poskytované len za vlády Roberta Fica (Smer-SD). Predsedu vlády v tejto súvislosti vyzval, aby vyvodil zodpovednosť a odvolal z funkcie splnomocnenca pre rómske komunity.
Pollák zároveň poukázal na podozrenia zo systematického vyberania provízií cez prepojenú sieť osôb a organizácií. „Objavili sme schému, kde osoba blízka splnomocnencovi Daškovi inkasuje približne päť percent z celkových financií eurofondových projektov. Funguje to tak, že splnomocnenec, ktorý projekty schvaľuje, predstaví obciam konkrétnu agentúru, ktorá následne získa zákazku na projektový manažment a inkasuje percentá z projektu,“ priblížil poslanec.
Hnutie podľa jeho slov našlo z približne 20 preskúmaných projektov rovnaké prepojenia v siedmich. „Ide o skoro 120.000 eur, ktoré skončili u organizácie Daškovho kamaráta,“ skonštatoval s tým, že ide o organizáciu, ktorá dlhé roky nevykazovala aktivitu, no po personálnych zmenách v roku 2024 začala získavať zmluvy s obcami a realizovať projektový manažment eurofondových projektov.
Líder hnutia Igor Matovič označil situáciu za vážne zlyhanie. V tejto súvislosti hovorí o zneužití verejnej funkcie. Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní na konanie. „Verím, že príslušné inštitúcie budú konať a ochránia verejný záujem,“ povedal.
ÚSVRK v reakcii pre TASR uviedol, že tvrdenia o údajnom protežovaní poradenských agentúr a manipuláciách s poplatkami sú v priamom rozpore so základnými platnými pravidlami čerpania európskych fondov. „Tvrdenie o päťpercentných odmenách a výbere agentúr, ako aj tvrdenie o päťpercentnej odmene za implementáciu sú nepravdivé,“ podotkol. Úrad vysvetlil, že odmena za riadenie projektu je štandardnou, automatickou a plne legitímnou súčasťou každého európskeho projektu, pričom jej výška je variabilná. „Tieto prostriedky slúžia na to, aby obce, ktoré často nedisponujú vlastnými odbornými kapacitami, projekt správne zadministrovali a vyhli sa budúcim finančným korekciám (sankciám) zo strany kontrolných orgánov EÚ,“ vysvetlil s tým, že výber dodávateľov týchto služieb je výlučne v kompetencii a na rozhodnutí samotných obcí a miest a ÚSVRK do procesu nijako nezasahuje.
Nepravdivé je podľa neho aj tvrdenie o monopole na základe „preskúmania“ 20 projektov. „ÚSVRK prerozdeľuje obciam a mestám finančné prostriedky v objeme približne 430 miliónov eur. Agentúra, o ktorej sa hovorilo na tlačovej konferencii, aktuálne implementuje sedem projektov v celkovej hodnote približne 2,5 milióna eur. Podiel projektov spravovaných touto agentúrou na celkovom objeme alokovaných prostriedkov predstavuje 0,5 percenta,“ podotkol úrad. Dodal, že jeho prioritou naďalej zostáva odborná a transparentná pomoc samosprávam.
