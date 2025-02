Hnutie Slovensko:Jakab konal pri prenájme priestorov nad rámec zákonov

Bratislava 24. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a bývalý vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) postupoval pri prenájme priestorov nad rámec zákonov, po analýze trhu a hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze. Pre TASR to uviedol hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky v reakcii na trestné oznámenie ÚV SR.



"Vedúci ÚV SR Juraj Gedra ide znovu úkolovať Generálnu prokuratúru, ako je to u neho zvykom. Chce, aby vyšetrovala to, o čom rozhodne on. Jeho trestné oznámenie je iba štandardnou smeráckou dymovou clonou," uviedol Bystriansky. Podľa neho sa snaží úrad vlády oznámením prekryť zverejnené informácie o "papalášskych odmenách", ktoré Gedrovi podpísal Robert Fico (Smer-SD).



Bystriansky ozrejmil, že rekonštrukciu Karáčoniho paláca tiež schvaľovala vláda aj pridelením peňazí z plánu obnovy. "Pri rekonštrukcii bolo komunikované s viacerými inštitúciami, ktoré mali na procese rekonštrukcie participovať, napríklad aj s Národnou bankou Slovenska alebo priamo kanceláriou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá využíva polovicu budovy Karáčoniho paláca," dodal.



ÚV SR podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Oznámenie sa týka konania bývalého vedúceho ÚV SR Júliusa Jakaba a potenciálne ďalších osôb, ktoré mohli konať v rozpore so zákonom.