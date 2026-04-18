Hnutie Slovensko je pripravené podporiť Majerského v krajských voľbách
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Hnutie Slovensko je pripravené podporiť šéfa KDH Milana Majerského vo voľbách na post predsedu Prešovského kraja. Určite nepodporí kandidáta „fašistu“ Milana Mazureka (Republika). V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol poslanec a predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič.
„Mazurek má dramatický priestor na sociálnych sieťach. Bude to zaujímavý zápas,“ poznamenal Matovič. Po prípadnom nezvolení Majerského za predsedu kraja je Hnutie Slovensko podľa neho pripravené podať KDH pomocnú ruku. Myslí si tiež, že tieto voľby budú referendom o budúcnosti KDH.
Europoslanec a predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík má podľa vlastných slov s KDH korektný vzťah. Mrzí ho, že stále spolupracuje s PS. „Ako kresťanskí demokrati by sa podľa môjho názoru mali prirodzene tiahnuť k vlasteneckým konzervatívnym stranám, aby tieto hodnoty mohli presadiť. S PS nikdy svoje hodnoty nepresadia,“ skonštatoval.
O post primátorky v Nitre sa bude uchádzať Uhríková manželka Zuzana Uhríková. Zatiaľ kandiduje za hnutie Republika, no Uhrík mieni, že ju podporia aj ďalšie strany. „Prebiehajú rokovania, uvidíme, ako to dopadne,“ podotkol.
Matovič zároveň v relácii skritizoval šéfa PS Michala Šimečku, že sa nespráva ako zodpovedný líder opozície. „Už dávno mal Šimečka ako líder opozície zostaviť tieňovú vládu, ale nie sebastredne len zo svojich členov PS, ale z celej opozície, v pohode aj bez nás. Ja ako opozičný volič by som chcel vidieť, že tam je tieňová vláda, kde sú štyri strany a každý týždeň predstavia nejaký plán,“ povedal Matovič. Šimečka podľa neho nemá „ťah na bránku“ a je umelo vytvoreným lídrom. Ak to bude potrebné, po parlamentných voľbách je Hnutie Slovensko pripravené pomôcť PS pri zostavovaní vlády, no bude trvať na splnení svojich podmienok, za ktoré hlasujú ľudia.
Uhrík si myslí, že Slovensko potrebuje generačnú výmenu politikov za služobne mladších. Nevylúčil spoluprácu so žiadnou politickou stranou, iba s hnutím PS, pretože ich programy sú nezlučiteľné. „Určite by sme nešli do vlády tak, ako je nastavená teraz, kde sa mení trestný zákon, kde sa znižovali tresty za korupciu, dílovanie drog a ekonomickú trestnú činnosť. Určite by sme za to nezahlasovali,“ povedal Uhrík.
