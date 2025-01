Hnutie Slovensko koalícii s otvorením februárovej schôdze nepomôže

Bratislava 28. januára (TASR) - Poslanci opozičného hnutia Slovensko koalícii s otvorením februárovej schôdze parlamentu nepomôžu. Pre TASR to uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



"Ak sa však dovtedy Ficovi podarí kúpiť neposlušných poslancov a schôdzu otvoria, zaujmeme stanovisko k hlasovaniu o jednotlivých zákonoch na základe ich obsahu," uviedol. Podotkol tiež, že ak by koalícia schválila pozmeňujúce návrhy opozičného hnutia, nemusela by riešiť hroziaci kolaps v zdravotníctve.



Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR potvrdilo, že aktuálne pripravuje návrhy zdravotníckych zákonov k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Plánuje ich predložiť na najbližšej schôdzi parlamentu.



So situáciou v koalícii sú zároveň štyria poslanci Ján Ferenčák, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ nespokojní. V piatok (24. 1.) Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov - Migaľa a Šalitroša. Dôvodom mali byť ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty. Štvorica uplynulú sobotu informovala, že zatiaľ nebude hlasovať v Národnej rade (NR) SR, no Malatinec už pripustil, že by sa v jeho prípade situácia mohla zmeniť.