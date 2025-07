Hnutie Slovensko kritizuje Hlas za neskoré informovanie o pôžičke

Bratislava 15. júla (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko kritizuje Hlas-SD za to, že neskoro informoval o prijatej pôžičke ešte z roku 2024. Predstavitelia hnutia tvrdia, že Hlas-SD prijal pôžičku od firmy prezidentovej sestry Evy Pellegrini vo výške 300.000 eur s úrokom 5,5 percenta a následne šla táto suma okamžite ako dar na prezidentskú kampaň súčasnej hlavy štátu Petra Pellegriniho. Hnutie Slovensko strane vyčíta, že o tom neinformovala na svojom webe, hoci tak mala urobiť pred vyše rokom. Avizuje aj podnet na štátnu volebnú komisiu. Hlas-SD reagoval, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená“.



Pôžička nebola podľa hnutia nikde v zmysle zákona zaznamenaná. „Zákon hovorí, že každá pôžička musí byť zverejnená na stránke politickej strany do 30 dní od uzavretia zmluvy. Čiže ak bola zmluva uzavretá v januári roka 2024, vo februári 2024 mal Hlas priznať, že sestra Petra Pellegriniho strane požičala 300.000 eur. To sa nestalo,“ povedal na pondelkovej (14. 7.) tlačovej konferencii poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Július Jakab. Odvoláva sa na článok portálu Aktuality.sk, podľa ktorého Hlas-SD zverejnil informáciu o pôžičke len nedávno.



Hlas-SD pre TASR uviedol, že prostriedky získané z tejto pôžičky boli v súlade so zákonom a s rozhodnutím kompetentných orgánov strany poskytnuté kandidátovi na prezidenta na transparentný účet ako dar na prezidentskú kampaň. „Tú si kandidát na prezidenta v súlade so zákonom viedol sám,“ uviedlo tlačové oddelenie strany. Pôžičku od spoločnosti Element Business splatili v plnej výške v roku 2024 z darov a členských príspevkov.



Strana Hlas-SD má podľa hnutia problém s transparentnosťou svojho financovania aj v súvislosti s darcami. „Keď si človek pozrie zoznam darcov, či už vo výročnej správe alebo na webe strany Hlas, zistí, že suma prijatých darov predstavuje okolo 470.000 eur. Ak sa však pozriete do účtovnej závierky strany Hlas, tam priznáva dary len v sume 417.000 eur,“ priblížil člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán za koalíciu Slovensko, Kresťanská únia, Za ľudí Igor Dušenka. V účtovnej závierke tak podľa neho Hlas-SD nepriznáva všetky dary. Hnutie avizuje podnet aj na prešetrenie tohto konania.



Rozdiel medzi výškou darov podľa účtovnej závierky a výškou darov deklarovaných v zmysle zákona je podľa Hlasu-SD spôsobený tým, že v roku 2024 strana prijala dary, pri ktorých bola darovacia zmluva s darcami uzatvorená ešte v roku 2023. „Rozdiel v sumách je odôvodnený odlišnými právnymi úpravami a pravidlami vykazovania, ale konečné sumy sú v súlade so zákonom a s realitou,“ reagovalo pre TASR tlačové oddelenie strany. Hlas-SD dodal, že jeho výročná správa za rok 2024 bola posúdená štátnou volebnou komisiou. „Výročná správa je plne v súlade so zákonom a nevidíme dôvod na úpravy,“ doplnila strana.



Z výročnej správy Hlasu-SD zverejnenej na webe ministerstva vnútra vyplýva, že strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300.000 eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je Eva Pellegrini.