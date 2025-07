Hnutie Slovensko kritizuje informovanie o zadržanom Ukrajincovi

Bratislava 16. júla (TASR) - Hnutie Slovensko nerozumie, prečo slovenská polícia neinformovala o tom, že aktivity zadržaného Ukrajinca s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Muža zadržal spoločný policajný tím zo Slovenska, Česka a Ukrajiny v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb na slovenských a českých školách zo septembra 2024. Predstavitelia hnutia to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii.



Poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Roman Mikulec sa odvolával na medializované informácie o tom, že slovenskí policajti mali o prípade informovať skôr, než žiadala česká strana. Mikulec tiež pripomenul, že informáciu o pravdepodobnom financovaní z Ruska priniesla až česká Bezpečnostná informačná služba (BIS). „Toto cielene slovenská polícia zabudla povedať, cielene o tom neinformovali. My sa pýtame, prečo,“ uviedol poslanec. Mikulec to označil za hanbu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Hnutie Slovensko kritizuje vládnych predstaviteľov, že takéto informovanie im pomohlo pri ich „šírení ruskej propagandy“.



Šutaj Eštok odmieta dehonestovanie práce slovenskej polície. „A dôrazne žiadam všetkých vrátane českých kolegov, aby boli vo svojich vyjadreniach zdržanliví a aby prejavili rešpekt, úctu a pokoru,“ napísal minister vnútra v stredu na sociálnej sieti.



Slovenská polícia v stredu ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v ukrajinskom meste Dnipro v súvislosti s vyšetrovaním bombových hrozieb na slovenských a českých školách zo septembra 2024. Policajný tím zadržal jedného Ukrajinca.



Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia. Uviedla, že muž útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy. „V súčasnej dobe prebiehajú úkony trestného konania, ktoré okrem iného zisťujú možné zapojenie ďalších osôb, ktoré mohli rozosielanie výhražných e-mailov organizovať či financovať,“ napísalo české policajné prezídium. Česká BIS vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.