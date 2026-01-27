< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko kritizuje návrhy zmien vo fungovaní ZZS
Poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) pripomenul, že Šaško nemá morálne právo hovoriť o traumách záchranárov pre škandály s doterajšími záchrankovými tendrami.
Bratislava 27. januára (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v súvislosti s návrhom na zmeny vo fungovaní záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý predstavil v utorok. Tvrdí, že ide len o nejasný „zámer na papieri“, bez konkrétnych riešení a jasného časového rámca, ktorý zároveň na ďalšie mesiace ponecháva otvorený priestor pre ďalšie netransparentné kšefty v zdravotníctve. Poslanci Národnej rady SR za hnutie o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že vedenie rezortu zdravotníctva by malo vyvodiť politickú zodpovednosť.
Poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) pripomenul, že Šaško nemá morálne právo hovoriť o traumách záchranárov pre škandály s doterajšími záchrankovými tendrami. „Minister Šaško hovoril o akýchsi traumách záchranárov, ale treba mu pripomenúť, že je súčasťou politickej garnitúry, ktorá tie záchrankové tendre celé roky riadila. Vždy to bol obrovský kšeft,“ vyhlásil Jakab. Tvrdí tiež, že bez nátlaku opozície by záchrankový tender ani nebol zrušený.
Podotkol, že minister Šaško zasahoval až na poslednú chvíľu a dnes sa snaží prezentovať zrušenie tendra ako vlastný úspech. „Toto nie je žiadne čestné dielo Kamila Šaška. Naopak, jeho neschopnosť a neskoré zrušenie tendra môže štát stáť stovky miliónov na žalobách na súdoch,“ povedal.
Hnutie tiež vníma znepokojujúco, že po šiestich mesiacoch od vypuknutia kauzy pri tendri minister predstavil len neurčitý zámer a pýta si ďalší rok na prípravu riešenia. Zároveň sa obáva, že nový model môže zvýhodniť vybrané súkromné skupiny. „Z tohto trčí ďalší kšeft. Firmy, ktoré dnes bez súťaže prevádzkujú záchranky, zarábajú desiatky miliónov a minister im dáva ďalší čas bez riadnej súťaže,“ uviedol Jakab. Dodal, že nové rozdelenie bodov môže výrazne zvýhodniť súkromné nemocnice, ktoré v pôvodnom tendri neuspeli.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému ZZS, ktorý minister zdravotníctva predstavil na utorkovej tlačovej konferencii. Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.
Šaško už v auguste 2025 pripustil, že si systém ZZS vyžaduje zmeny. Predchádzala tomu vlna kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktorý vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
