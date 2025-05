Bratislava 2. mája (TASR) - Hnutie Slovensko kritizuje prepad SR v rebríčku slobody médií. Viní za to vládu Roberta Fica (Smer-SD). Tvrdí, že oproti najlepšej 17. priečke, ktorú Slovensko obsadilo v roku 2023, ide teraz o prepad o 21 miest. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci za hnutie Slovensko.



„Robert Fico veľmi intenzívne za 1,5 roka prispel k zvýšeniu napätia v spoločnosti a prejavilo sa to aj na škandalóznom prepade až o 21 miest, pokiaľ hovoríme o rebríčku slobody tlače. Prepadli sme sa o 21 miest z najlepšieho umiestnenia, aké sme kedy v histórii mali, a to bolo miesto číslo 17,“ uviedol poslanec hnutia Rastislav Krátky.



Premiér Fico podľa neho nebuduje dôveru v inštitúcie, ale ju ničí a prispieva k netransparentnosti. „Fico doslova levím spôsobom prispieva k tomu, že jeho voliči a mnohí ľudia na Slovensku prepadli dezinformáciám, prepadli falošným správam a čerpajú tieto správy z rôznych uzavretých skupín na sociálnych sieťach, ktoré Smer živí a podnecuje,“ podotkol Krátky.



Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) je presvedčený o tom, že tento prepad bude ďalej pokračovať, pretože Ficova vláda nerobí nič pre to, aby sa sloboda médií na Slovensku zlepšovala. Ako príklad uviedol situáciu vo verejnoprávnej STVR.



Zároveň sa poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš poďakoval všetkým čestným a slobodným novinárom, ktorí hľadajú pravdu a nesnažia sa byť tými, ktorí ju určujú. Taktiež tým, ktorí ju poctivo hľadajú. Ak bude mať hnutie po ďalších voľbách príležitosť byť vo vláde, Šipoš deklaroval, že urobí všetko pre to, aby posilnili slobodu slova.



Zo správy organizácie Reportéri bez hraníc, ktorú zverejnili v piatok, vyplýva, že sloboda médií sa celosvetovo zhoršila a vážne ju ohrozuje ekonomická nestabilita. Situácia je najhoršia v Eritrei, najlepšie podmienky majú novinári v Nórsku. Slovensko skončilo zo 180 krajín na 38. priečke a pohoršilo si oproti minulému roku o deväť miest.