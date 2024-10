Hnutie Slovensko kritizuje Smer a Hlas pre novú nemocnicu v Bratislave

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko kritizuje koaličné strany Smer-SD a Hlas-SD v súvislosti s projektom novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Poukazuje pritom na tvrdenia ministrov za Hlas-SD o nereálnosti výstavby zdravotníckeho zariadenia. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR z hnutia Slovensko na stredajšej tlačovej konferencii.



"Po stredajších vyjadreniach ministrov za vládnu koalíciu je jasné, že Smer a Hlas nikdy nechceli, aby v Bratislave vyrástla špičková univerzitná nemocnica," skonštatoval exminister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí z hnutia. Nerozumie, ako mohli návrh výstavby nemocnice v Ružinove ministri podporiť na rokovaní vlády.



Spolu s poslancom a lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom skritizovali viaceré rozhodnutia predstaviteľov Smer-SD či Hlas-SD o výstavbe novej národnej nemocnice. Myslia si, že koaličné strany zrealizovali viacero krokov v prospech finančnej skupiny Penta. Tvrdia, že exministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) urobila všetko pre to, aby v hlavnom meste nevznikla nová štátna nemocnica a "najväčší biznis" tak mala súkromná nemocnica Bory.



K situácii s novou nemocnicou sa vyjadril aj poslanec za opozičné PS Oskar Dvořák. Pýta sa, či má Slovensko s národnou univerzitnou nemocnicou v Bratislave rátať. "Robert Fico (Smer-SD) vládne 13. rok. Za ten čas sme od jeho vlád počuli, že Rázsochy budú, potom nebudú, a potom zas boli v pláne, až kým ich ministerka Dolinková nezrušila a neohlásila novú nemocnicu v Ružinove. Už o pár mesiacov na to krach jej nového projektu v Ružinove oznamujú jej stranícki kolegovia z Hlasu," dodal.



Opozičné KDH v reakcii na vyjadrenia ministrov vyzvalo vládny kabinet, aby sa vrátil k pôvodnej lokalite a národnú nemocnicu postavil na Rázsochách. Chce, aby sa minister k tomu stretol so zástupcami všetkých politických strán. Pripomenulo, že už skôr hovorilo o nereálnosti projektu v Ružinove. "Výstavba mala začať úplne od nuly, iba s časťou projektovej dokumentácie z Rázsoch, pričom nemocnica v Ružinove nemala ani dostatok pozemkov na výstavbu novej nemocnice," poznamenalo v stanovisku.



Šéfovia rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok a školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) v stredu skonštatovali, že nevidia zámer koncovej nemocnice v bratislavskom Ružinove ako reálny. Šutaj Eštok sa o téme plánuje rozprávať s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Ten k téme zaujme stanovisko po preštudovaní štúdie uskutočniteľnosti, ktorú rezort nechal vypracovať.