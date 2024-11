Hnutie Slovensko kritizuje zámer ministra obrany obstarať lietadlá

Bratislava 20. novembra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zámer ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) obstarať dopravné lietadlá pre armádne účely. Podľa predstaviteľov hnutia je nákup zbytočný a nerozumejú, prečo lietadlá typu Spartan, ktoré v roku 2017 nakúpila vláda Roberta Fica (Smer-SD), chce rezort obrany vymeniť. Predstavitelia hnutia o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii. Kaliňák projekt po stredajšom rokovaní vlády obhajoval s tým, že výmena lietadiel je potrebná.



"Ja sa pýtam, na základe akých analýz teda boli nakupované, ak dnes tí istí ľudia hovoria, že tieto lietadlá už nie je potrebné mať a majú dolietať a majú byť vymenené za nejaké nové druhy lietadiel, to isté sa týka lietadiel vo výzbroji letky ministerstva obrany L-410 Turbolet, ktoré rovnako boli nakupované ako v podstate nové stroje," vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Predstavitelia hnutia rezort obrany podozrievajú, že zákazka je vopred dohodnutá s konkrétnou firmou. Upozornili, že ministerstvo uzavrelo 14. novembra s právnickou firmou rámcovú zmluvu do výšky 150.000 eur, z ktorej má vyplývať, že rezort už vie, aké lietadlá objedná. Vláda pritom na stredajšom rokovaní schválila iba zaradenie obnovy letky medzi strategické investície.



Mikulec poukázal, že Ozbrojené sily (OS) SR sa k dnes vlastneným lietadlám nesprávajú profesionálne. Upozornil na incident, pri ktorom mal personál naraziť krídlom lietadla do stĺpa. Problematická bola aj situáciu v Gruzínsku. "Toto je záber z Gruzínska, kde ten spomínaný Spartan nechali prekotiť," tvrdí Mikulec s tým, že s lietadlom následne posádka letela na Slovensko. Na tlačovej konferencii ukázal novinárom fotografiu, ktorá podľa neho incident dokazuje.



Vláda na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila návrh ministra obrany na zaradenie obnovy armádnej dopravnej letky medzi strategické investície. Kaliňák tvrdí, že lietadlá, ktoré armáda vlastní, sú nevyhovujúce. Majú krátky maximálny dolet, nevedia sa brániť proti útokom a kapacitne sú nevyhovujúce.