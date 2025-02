Hnutie Slovensko: Medicínske a štátne lety má vykonávať rezort vnútra

Bratislava 19. februára (TASR) - Medicínske a štátne lety má podľa zákona vykonávať Ministerstvo vnútra (MV) SR a nie rezort obrany. Letka rezortu vnútra má k tomu aj patričnú výbavu. V súvislosti s príletom prvého z dvoch dopravných lietadiel Bombardier Global 5000, ktoré kúpilo ministerstvo obrany, na to upozornilo opozičné hnutie Slovensko.



Poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal aj na to, že lietadlá počas januára a februára leteli do viacerých destinácií. "Čo je veľmi dôležité, v zmluve je napísané, že od podpisu zmluvy by tieto lietadlá mali preletieť maximálne tak na inšpekciu do Miami, a potom by už nemali vykonávať žiadne lety a mali by byť prepravené kupujúcemu, ktorým je v tomto prípade ministerstvo obrany," uviedol poslanec. Otázkou pre Úrad pre verejné obstarávanie tak podľa neho je, či je zmluva o kúpe vzhľadom na to stále platná.



Mikulec zároveň upozornil, že ak na lietadlách budú nájdené nedostatky, zodpovedá za ne kupujúci. Poukázal, že v čase, keď vláda konsoliduje a zvyšuje dane, nakupuje ministerstvo "takéto luxusné lietadielka". Zároveň neverí, že by boli lietadlá určené na vozenie vojakov na misie. "Myslím si, že si ich Robert Kaliňák (Smer-SD) kúpil ako osobnú hračku," uzavrel.



Prvé z dvoch lietadiel Bombardier Global 5000 malo na bratislavskom letisku pristáť v utorok (18. 2.). Ministerstvo obrany ich kúpilo za takmer 48 miliónov amerických dolárov, teda takmer 46 miliónov eur, v decembri minulého roka.