Hnutie Slovensko namieta výber generálneho tajomníka úradu MZ

Bratislava 26. júna (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko skritizovalo vymenovanie Tomáša Lorenca do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Poukázalo na jeho pôsobenie vo firme, pri ktorej sú podozrenia o vyfakturovaní fiktívnych služieb. Uviedol to poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia. Rezort zdravotníctva v reakcii pre TASR uviedol, že menovanie je plne v kompetencii ministerky zdravotníctva a že v zložitých časoch potrebujú skúsených ľudí.



Upozornil na medializované podozrenia, že firma mala zmodernizovať kotolňu a rozvody vody v trenčianskej nemocnici, no neurobila tak. Poukázal aj na údajný výskyt nadlimitných množstiev potenciálne nebezpečných baktérií v pitnej a teplej vode na viacerých oddeleniach.



Krajčí upozornil aj na problémy pri súťaži. "Úrad pre verejné obstarávanie dospel k záveru, že súťaž na modernizáciu a prevádzkovanie tepelno-technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla bola diskriminačná" dodal s tým, že podmienky boli nastavené tak, že ich spĺňala iba dotknutá firma.



Ministerstvo pre TASR reagovalo, že menovanie generálneho tajomníka služobného úradu je plne v kompetencii šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a schvaľuje ho vláda. "V zložitých časoch potrebuje rezort zdravotníctva skúsených ľudí. Nový generálny tajomník služobného úradu MZ SR má pred sebou výzvu aj v súvislosti s hľadaním finančných rezerv a šetrenia finančných prostriedkov," skonštatovali z komunikačného oddelenia rezortu.



O menovaní Lorenca v stredu rozhodla vláda. Ten na poste nahradil Michala Beláka, ktorého kabinet v stredu odvolal.