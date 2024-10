Hnutie Slovensko navrhuje možnosť skrátiť volebné obdobie i referendom

Bratislava 7. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko chce presadiť, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť aj referendom. Zmenu má priniesť novela Ústavy SR, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci parlamentu za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poukázali pritom na to, že podľa súčasnej právnej úpravy sa môže volebné obdobie skrátiť len na základe uznesenia parlamentu, nie referendom.



"Cieľom novelizácie Ústavy SR je posilnenie práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v NR SR nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín," skonštatovali predkladatelia.



Legislatívna úprava by tak mala občanom priznať právo, aby mohli v referende priamo rozhodnúť o skrátení prebiehajúceho volebného obdobia. Návrhom chcú poslanci podľa vlastných slov okrem iného aj uľahčiť referendové iniciatívy tým, ktorí sú presvedčení, že je potrebné čim skôr ukončiť volebné obdobie parlamentu.



Predkladatelia upozornili aj na to, že legislatíva je v otázke referenda formulovaná rovnako ako pri vlaňajšom referende, ktoré inicioval Smer-SD s ďalšími vtedy opozičnými stranami. "Chceme tým zároveň vystaviť zrkadlo terajšej vládnej koalícii v parlamente, aby svojim hlasovaním o návrhu ústavného zákona dali najavo, či svoj úmysel z roku 2023 priznať ľuďom právo skrátiť volebné obdobie NR SR mysleli vážne alebo len predstierali," dodali.