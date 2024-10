Hnutie Slovensko navrhuje odškodniť obete nezákonných sterilizácií

Bratislava 19. októbra (TASR) - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ chcú odškodniť obete nezákonných sterilizácií, ktoré sa udiali od roku 1966 do roku 2004. Navrhujú pre ne jednorazové finančné odškodnenie. Chcú to presadiť návrhom zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.



"Návrh zákona reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv a zároveň má ambíciu napraviť krivdu spôsobenú komunistickou politikou v oblasti reprodukčného zdravia skupiny žien," uviedli predkladatelia.



Upozornili na to, že sterilizácie v rozpore s právom predstavujú závažný zásah do základných ľudských práv garantovaných Ústavou SR a medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi.