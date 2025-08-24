< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko navrhuje skrátiť volebné obdobie aj referendom
Poukázali pritom na to, že podľa súčasnej úpravy sa môže volebné obdobie skrátiť iba na základe uznesenia parlamentu, nie referendom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. augusta (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko chce pre občanov SR zaviesť možnosť, aby mohli v referende priamo rozhodnúť o skrátení prebiehajúceho volebného obdobia. Navrhuje to v novele Ústavy SR, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci parlamentu za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poukázali pritom na to, že podľa súčasnej úpravy sa môže volebné obdobie skrátiť iba na základe uznesenia parlamentu, nie referendom.
„Cieľom novelizácie Ústavy SR je posilnenie práva občanov SR zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v NR SR nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín,“ poznamenali.
Predkladatelia zároveň poukázali na to, že reagujú i na ľudové iniciatívy, ktorých úmyslom je skrátenie volebného obdobia NR SR. Upozornili aj na to, že legislatíva je v otázke referenda formulovaná rovnako ako pri referende z roku 2023, ktoré inicioval Smer-SD s ďalšími vtedy opozičnými stranami. „Návrh zákona tak zároveň vystavuje zrkadlo súčasnej vládnej koalícii v parlamente, aby svojím hlasovaním o návrhu ústavného zákona dali najavo, či svoj úmysel z roku 2023 – priznať ľuďom právo skrátiť volebné obdobie NR SR referendom – mysleli vážne, alebo ich snaha nebola úprimná a úmysel len predstierali,“ odkázali.
„Cieľom novelizácie Ústavy SR je posilnenie práva občanov SR zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v NR SR nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín,“ poznamenali.
Predkladatelia zároveň poukázali na to, že reagujú i na ľudové iniciatívy, ktorých úmyslom je skrátenie volebného obdobia NR SR. Upozornili aj na to, že legislatíva je v otázke referenda formulovaná rovnako ako pri referende z roku 2023, ktoré inicioval Smer-SD s ďalšími vtedy opozičnými stranami. „Návrh zákona tak zároveň vystavuje zrkadlo súčasnej vládnej koalícii v parlamente, aby svojím hlasovaním o návrhu ústavného zákona dali najavo, či svoj úmysel z roku 2023 – priznať ľuďom právo skrátiť volebné obdobie NR SR referendom – mysleli vážne, alebo ich snaha nebola úprimná a úmysel len predstierali,“ odkázali.