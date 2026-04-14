< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko neuspelo v parlamente s novelami Trestného zákona
Prvá novela sa týkala daňových podvodov.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Novely Trestného zákona z dielne opozičného klubu Slovensko - Za ľudí neprešli do druhého čítania. Poslanci Národnej rady (NR) SR ich v utorkovom hlasovaní odmietli.
Prvá novela sa týkala daňových podvodov. Poslanci ňou chceli znížiť rozsah skutkovej podstaty trestného činu daňového podvodu a nezaplatenia dane a poistného. Stanoviť ju chceli na sumu prevyšujúcu 5000 eur. „Rozsah týchto skutkových podstát vzrástol novelizáciou Trestného zákona zo sumy prevyšujúcej 2660 eur na sumu prevyšujúcu 20.000 eur, čo predstavuje 7,5 násobný nárast. Vládna koalícia takto dobrovoľne uprednostňuje páchateľov trestnej činnosti pred občanmi SR, keďže poškodeným v tých prípadoch je štát,“ okomentovali.
Hnutie Slovensko druhou úpravou chcelo riešiť zvýšenú kriminalitu a nárast krádeží. Tie podľa neho vznikli po prijatí vládnej novely Trestného zákona. Chcelo preto presadiť úpravu definície malej škody aj návrat tzv. horalkového paragrafu, teda postihovanie opakovaných drobných krádeží ako trestný čin. „V praxi pôjde o prípady, keď je skutok kvalifikovaný ako priestupok a následne je opakovaný obdobný čin kvalifikovaný ako trestný čin krádeže. Ide o reakciu na stupňujúce krádeže v maloobchodoch, ktoré nedosahujú novú výšku malej škody, avšak predajcom spôsobujú značné problémy,“ dodalo.
