Hnutie Slovensko: Nevyhlásenie referenda usvedčuje Fica z klamstva

Bratislava 4. júna (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko vníma nevyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Rusku ako usvedčenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z klamstva. V tejto súvislosti hovorí o tom, že tvrdenia predsedu vlády o škodlivosti sankcií pre Slovensko boli len politickým divadlom. Uviedlo to vo svojom stanovisku.



„Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v odmietnutí referenda tvrdí, že neexistuje žiadny dôkaz, že protiruské sankcie ubližujú Slovensku. Tým definitívne usvedčil Fica z obludného klamstva, ktorým brojil voči sankciám. Zároveň tým ale napľul do očí svojim proruským voličom, ktorým sa pred prezidentskými voľbami veľmi aktívne zaliečal,“ skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



Prezident v stredu informoval, že referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nie je možné vyhlásiť. V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí totiž nejasnosti. Návrh na vyhlásenie referenda nie je podľa neho jednoznačný, určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. Návrh na vyhlásenie referenda iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.