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Hnutie Slovensko: Odkaz hrdinov SNP musíme chrániť aj dnes
Odkaz Povstania je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za Hnutie Slovensko Igora Dušenku mimoriadne dôležitý aj pre súčasnosť.
Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) si Hnutie Slovensko pripomína odvahu ľudí, ktorí sa v roku 1944 postavili proti nacizmu a totalite a za slobodu boli pripravení zaplatiť aj vlastným životom. Ich odkaz je podľa hnutia zároveň záväzkom pre dnešnú generáciu chrániť slobodu, demokraciu a hodnoty, za ktoré bojovali. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
Odkaz Povstania je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za Hnutie Slovensko Igora Dušenku mimoriadne dôležitý aj pre súčasnosť. „Sloboda a demokracia nikdy nie sú samozrejmosťou. Každá generácia ich musí chrániť. Našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby ich naše deti a ďalšie generácie už nikdy nemuseli vybojovať znova vlastnou krvou,“ zdôraznil.
Exministerka kultúry Natália Milanová pripomenula, že SNP nie je iba historickou udalosťou, ale predovšetkým príbehom konkrétnych ľudí, ktorí dokázali prekonať strach a postaviť sa zlu. Hnutie považuje zachovávanie historickej pamäti a pravdivého odkazu Povstania za mimoriadne dôležité najmä v čase, keď sa vo verejnom priestore objavujú pokusy relativizovať zločiny totalitných režimov či prepisovať dejiny.
Opozičná poslankyňa parlamentu a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že súčasná vládna garnitúra svojou politikou popiera hodnoty, za ktoré bojovali hrdinovia Povstania. Pripomenula, že SNP bolo nielen ozbrojeným odporom proti nacistickému Nemecku, ale aj odmietnutím domáceho kolaborantského režimu a prenasledovania vlastných občanov. „Antifašizmus nie je o položení venca. Je to každodenná obrana slobody, spravodlivosti, demokracie a dôstojnosti človeka,“ podčiarkla.
Odkaz Povstania je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za Hnutie Slovensko Igora Dušenku mimoriadne dôležitý aj pre súčasnosť. „Sloboda a demokracia nikdy nie sú samozrejmosťou. Každá generácia ich musí chrániť. Našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby ich naše deti a ďalšie generácie už nikdy nemuseli vybojovať znova vlastnou krvou,“ zdôraznil.
Exministerka kultúry Natália Milanová pripomenula, že SNP nie je iba historickou udalosťou, ale predovšetkým príbehom konkrétnych ľudí, ktorí dokázali prekonať strach a postaviť sa zlu. Hnutie považuje zachovávanie historickej pamäti a pravdivého odkazu Povstania za mimoriadne dôležité najmä v čase, keď sa vo verejnom priestore objavujú pokusy relativizovať zločiny totalitných režimov či prepisovať dejiny.
Opozičná poslankyňa parlamentu a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že súčasná vládna garnitúra svojou politikou popiera hodnoty, za ktoré bojovali hrdinovia Povstania. Pripomenula, že SNP bolo nielen ozbrojeným odporom proti nacistickému Nemecku, ale aj odmietnutím domáceho kolaborantského režimu a prenasledovania vlastných občanov. „Antifašizmus nie je o položení venca. Je to každodenná obrana slobody, spravodlivosti, demokracie a dôstojnosti človeka,“ podčiarkla.