Hnutie Slovensko: Odkaz odvahy a boja za slobodu platí aj dnes
Hnutie Slovensko zdôrazňuje, že výročie SNP nemá byť len formálnym pripomenutím minulosti, ale výzvou pre prítomnosť.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hnutie Slovensko považuje Slovenské národné povstanie (SNP) za historický moment, keď sa naši predkovia postavili proti neslobode, útlaku a kolaborácii s totalitným režimom. Tento odkaz je podľa hnutia aktuálny aj v súčasnosti. Pri príležitosti 81. výročia SNP o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
„SNP je symbolom toho, že Slováci vedia povstať, keď ide o hodnoty, ako je sloboda. Dnes síce na Slovensku nebojujeme so zbraňou v ruke, ale bojujeme proti zlu, ktoré sa snaží ovládnuť našu krajinu zvnútra – cez korupciu, zneužívanie moci, ničenie právneho štátu a kolaboráciu so zločincami,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.
Hnutie Slovensko zdôrazňuje, že výročie SNP nemá byť len formálnym pripomenutím minulosti, ale výzvou pre prítomnosť. „Nesmieme pripustiť likvidáciu nezávislých inštitúcií. Boj proti korupcii a beztrestnosti mocných musí byť základom štátu. Tak ako v SNP spojili sily rôzne skupiny obyvateľstva, aj dnes musíme hľadať spoločné riešenia pre Slovensko,“ dodal Matovič.
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázala v súvislosti s SNP na hodnoty ako spravodlivosť, sloboda, česť a dôstojnosť národa. „Je mimoriadne znepokojujúce, že zo strany vládnej koalície opäť vidíme rozoštvávanie, podnecovanie k nenávisti voči aktívnej občianskej spoločnosti a politicky nepohodlným jednotlivcom, a v poslednom čase dokonca už aj útoky na vedcov,“ podotkla.
