Hnutie Slovensko odmieta posun maximálnych čakacích lehôt na operácie

Bratislava 9. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce odsunúť platnosť zákona, ktorý má od januára priniesť maximálne čakacie lehoty na operácie. Tvrdia to poslanci hnutia Slovensko, ktorí vyzývajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby to ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) nedovolil.



"Toto základné právo pacientov, ktoré som do reformy nemocničnej siete presadil, má byť nateraz zrušené. Tisícky pacientov na Slovensku ročne zomierajú zbytočne, lebo nedostanú zdravotnú starostlivosť včas. Ministerstvo namiesto toho, aby pacientom toto právo prisľúbilo aj v ambulantnej starostlivosti a pokračovalo v tejto reforme, ide rušiť to, čo už bolo pripravené," uviedol poslanec a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí.



Hnutie pripomenulo, že Krajčí ako minister presadil v rámci optimalizácie nemocníc zadefinovanie maximálnej čakacej lehoty pri 700 konkrétnych operáciách. Ak by poisťovňa nezabezpečila termín operácie do tejto lehoty, na základe tohto zákona sa pacient môže na náklady svojej poisťovne nechať zoperovať v ktorejkoľvek krajine EÚ. Podľa Krajčího mali poisťovne dosť času na to, aby sa na zmeny pripravili.



"Táto vláda ide starým ľuďom zobrať rodičovský dôchodok, ožobračiť charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú aj chorým ľuďom, a teraz ešte aj zobrať chorým občanom právo byť zoperovaný do maximálnej čakacej lehoty, ktorú stanovili odborníci. Vyzývame preto premiéra Roberta Fica, aby nedovolil ministerke zdravotníctva zvrátiť túto zmenu, ktorá má pomáhať pacientom od 1. januára 2024," zhrnul Krajčí.