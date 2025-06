Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie kvôli nákupu limuzíny

Bratislava 24. júna (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s nákupom limuzíny pre ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Má podozrenie, že sa pri nákupe manipulovalo s verejným obstarávaním. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder hnutia Igor Matovič. Z Ministerstva kultúry (MK) SR pre TASR uviedli, že na Matoviča reagovať nebudú.



Podvod mal podľa informácií hnutia Slovensko spočívať v tom, že rezort kultúry síce vyhlásil súťaž na nové auto pre ministerku, ale mala akceptovať ponuku auta, ktoré bolo jazdené. Ostatní museli v súťaži ponúkať nové autá. „Ak niekto v mene štátu vyhlási tender na nové auto, nemôže akceptovať ponuku bazáru a tváriť sa, že to bude adekvátna ponuka porovnateľná s ponukou z autosalónu,“ poznamenal Matovič. Doplnil, že ak niekto niečo takéto urobí, ide o trestný čin manipulácie verejného obstarávania, pretože súťažiaci si neboli rovní.



Bývalý minister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal na to, že Šimkovičová si chcela kúpiť trojmesačné ojazdené auto za vyše 158.000 eur. Sumu považuje za horibilnú. Mikulec na porovnanie uviedol, že keď oni v roku 2022 nakupovali limuzíny, jedna stála 84.000 eur. „Ministerka kultúry nemôže tvrdiť, že nemá k dispozícii vozidlá adekvátnej kategórie na to, aby mohla plniť svoje pracovné povinnosti,“ povedal.



MK SR informovalo, že ustupuje od svojho zámeru zabezpečiť rezortné vozidlo pre ministra či ministerku. Zároveň vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby tak, ako zabezpečil vozidlá ostatným ministerstvám, zabezpečil služobné vozidlo aj pre rezort kultúry, ktoré ho o to opakovane žiadalo.



Ministerstvo vnútra reagovalo, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií pridelil Šimkovičovej dve služobné motorové vozidlá, ktoré spĺňajú všetky technické, bezpečnostné a výkonnostné parametre.