Hnutie Slovensko: Právo veta v EÚ je kľúčové

Bratislava 1. mája (TASR) - Najakútnejšou výzvou, ktorej čelí EÚ, je podľa hnutia Slovensko posilnenie odolnosti voči globálnym krízam, od bezpečnostných hrozieb po ekonomické a energetické neistoty. EÚ sa musí podľa hnutia reformovať tak, aby vedela rýchlo a efektívne reagovať na výzvy, no za dôležité považuje zachovanie solidarity medzi členskými štátmi. Zachovanie práva veta je pre hnutie Slovensko kľúčové, avšak právo veta nesmie viesť k paralyzácii a neflexibilite Únie. Suverenita členských štátov a spoločná obrana musia byť podľa hnutia prioritou.



„Právo veta členských štátov by malo zostať zachované, pretože garantuje rovnosť medzi veľkými a menšími krajinami. Musíme však zabezpečiť, aby EÚ vedela prijímať rozhodnutia rýchlo tam, kde je to nevyhnutné, predovšetkým v otázkach obrany a bezpečnosti,“ uviedol pre TASR za hnutie Slovensko bývalý europoslanec Peter Pollák.



Slovensko si podľa hnutia musí byť vedomé, že garancia obrany zo strany USA už nemusí byť samozrejmosťou. Preto je pre nás životne dôležité vedieť sa spoľahnúť na spoľahlivých partnerov v rámci EÚ za predpokladu, že aj my sami budeme obranyschopní.



„Slovenská republika čerpá množstvo výhod zo svojho členstva v EÚ a som rád, že Slovensko je súčasťou EÚ. Zároveň verím, že musíme zostať suverénnym štátom v európskom spoločenstve s právom veta s možnosťou spolurozhodovať o svojej budúcnosti. Silou Európy je, že je založená aj na jej kresťanských koreňoch a tie sú jej výhodou a nie slabosťou,“ uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



V čase, keď všetky krajiny masívne investujú do zbrojenia, je podľa hnutia nevyhnutné, aby Európa postupovala koordinovane. „Spoločné plánovanie, koordinovaný nákup zbraní a vybavenia zníži náklady, zefektívni obranu a umožní vytvoriť jednotné systémy servisu, školení aj budúcich modernizácií,“ skonštatoval Pollák. EÚ musí zároveň podľa hnutia Slovensko klásť veľký dôraz na posilnenie nášho vlastného obranného priemyslu, aby bola čo najviac sebestačná v produkcii zbraní, munície aj technológií.



Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenula, že členstvo v EÚ prináša nielen bezprecedentnú príležitosť na rozvoj krajiny, ale poskytuje nám aj bezpečnostné záruky a mier. V tejto súvislosti kritizuje plánovanú cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy 9. mája. „V čase, keď Európa diskutuje o spoločnej obrane a bezpečnosti, premiér cestuje do Moskvy, aby sa stal propagandistickou figúrkou režimu, ktorý vrátil do Európy najväčší teror od konca druhej svetovej vojny,“ vyhlásila Remišová. Fico podľa nej zásadne ohrozuje základné národné a bezpečnostné záujmy SR.