Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže
Navrhli preto okrem iného zmenu hraníc škôd.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch. Docieliť to chcú novelou Trestného zákona, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR. Navrhli v nej úpravu definície malej škody a opätovné zavedenie tzv. horalkového paragrafu.
„Prijatie novely Trestného zákona, účinnej od augusta 2024, priamo ohrozilo bezpečnosť a majetok obyvateľov SR. Krádeže v obchodných reťazcoch a v maloobchodoch prudko vzrástli, prekvitá drobná kriminalita, oveľa častejšie sa vyskytujú opakované krádeže. Vzhľadom na to, že tento druh nezákonnej činnosti od augusta už nespadá pod režim trestného práva, ale rieši sa ako priestupok, hrozba sankciami nie je dostatočne odrádzajúca pre potenciálnych páchateľov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je eliminovať súčasné zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva,“ odôvodnili.
Navrhli preto okrem iného zmenu hraníc škôd. Malá škoda by podľa ich návrhu bola vo výške najmenej 500 eur, väčšia škoda vo výške najmenej 5000 eur, značná škoda vo výške najmenej 50.000 eur a škoda veľkého rozsahu vo výške najmenej 250.000 eur. Súčasné znenie Trestného zákona definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu 700 eur, väčšiu škodu ako škodu prevyšujúcu 20.000 eur, značnú škodu ako škodu prevyšujúcu 250.000 eur a škodu veľkého rozsahu ako škodu prevyšujúcu sumu 650.000 eur.
Predkladatelia chcú novelou tiež opätovne doplniť trestný čin krádeže pre prípady, keď je páchateľ za obdobný trestný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý. „V praxi pôjde o prípady, keď je skutok kvalifikovaný ako priestupok a následne je opakovaný obdobný čin kvalifikovaný ako trestný čin krádeže. Ide o reakciu na stupňujúce sa krádeže v maloobchodoch, ktoré nedosahujú novú výšku malej škody, avšak predajcom spôsobujú značné problémy,“ dodali.
