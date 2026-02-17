< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku v ankete
Hnutie Slovensko začalo od októbra 2025 zverejňovať každý mesiac na svojom webe otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko predstavilo v utorok ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe Prevrat2027.sk. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so znovuzriadením Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Hnutie argumentuje tým, že ide o kľúčové inštitúcie ochrany spravodlivosti.
K zrušeniu NAKA a ÚŠP vláda podľa hnutia pristúpila len preto, aby pomohla „svojim ľuďom“, ktorí boli obvinení alebo aj odsúdení zo závažnej trestnej činnosti. „Miera stíhania korupcie na Slovensku je už v dnešnej dobe aj podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa na to už nemôže pozerať, v katastrofálnom stave,“ upozornil na tlačovej konferencii exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). „Bezpečnosť ľudí na Slovensku sa každým dňom zhoršuje. Kriminalita sa zvyšuje, začínajú sa tu etablovať zahraničné zločinecké skupiny. Počúvame o tom, ako sa sem sťahujú ‚vagabundi‘ zo zahraničia, ktorí vykrádajú byty, domy, chaty, ohrozujú občanov Slovenskej republiky na uliciach,“ vyhlásil Mikulec.
Ľudí sa preto hnutie chce pýtať, či súhlasí so znovuzriadením NAKA a ÚŠP s „cieľom efektívneho boja proti korupcii a závažnej kriminalite“. Tieto inštitúcie mali podľa Hnutia Slovensko najväčšie zásluhy na rozkladaní zločineckých skupín v dejinách samostatnej SR.
NAKA zanikla v septembri 2024. Nahradili ju tri inštitúcie - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), Národná protidrogová jednotka a Protiteroristická centrála. O zrušení ÚŠP rozhodol parlament v marci 2024. Prokurátorov bývalého ÚŠP zaradili na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry SR.
