Hnutie Slovensko: Prezident poslušne konal iba v prospech koalície

Bratislava 14. júna (TASR) - Peter Pellegrini celý rok vo funkcii prezidenta poslušne konal iba v prospech koalície. Pre TASR to uviedol člen predsedníctva opozičného hnutia Slovensko Július Jakab v rámci hodnotenia prvého roka Pellegriniho na poste hlavy štátu. Vyčítal prezidentovi viaceré kroky.



„Rok pôsobenia Petra Pellegriniho vo funkcii prezidenta priniesol ľuďom zdražovanie, pod ktoré sa bez problémov podpísal. Takisto sa podpísal pod ochudobnenie rodín zrušením 200 eur na dieťa a zrušením rodičovského dôchodku. Pellegrini celý rok poslušne konal iba v prospech koalície, a nezakryje to ani vrátením zákona o rente pre generálneho prokurátora,“ skonštatoval pre TASR.



Jakab mieni, že rok Pellegriniho v prezidentskom úrade sa tiež niesol v znamení papalášizmu a neochoty dodržiavať základy morálky. „Namiesto budovania dôvery verejnosti v právny štát a nestranného vykonávania funkcie prezidenta pokračuje v starých koľajach podržtašky Roberta Fica (Smer-SD),“ okomentoval.



Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.