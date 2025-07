Hnutie Slovensko pripomína odkaz viery svätých Cyrila a Metoda

Bratislava 5. júla (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko považuje odkaz viery bratov svätého Cyrila a svätého Metoda za dôležitý. Je neoddeliteľnou súčasťou našich dejín a predstavuje jednu z najvýznamnejších kapitol v histórii Slovákov. Hnutie však nesúhlasí s oslavami na hrade Devín, pretože ich považuje za predražené. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



Hnutie Slovensko pripomenulo, že solúnski bratia zakladali cirkevné školy a venovali sa prekladu Svätého písma a liturgických kníh. Šírili takisto vieru a kultúru a patria medzi najvýznamnejších misionárov kresťanstva v európskych dejinách. Ich duchovný odkaz je zakotvený aj v preambule Ústavy SR. Cyrilo-metodské oslavy na Devíne hnutie opakovane kritizuje. Označilo ich za stranícku šou. Poukazuje aj na to, že pre verejnosť bude prístupná len dolná časť hradu Devín, horná má ostať uzavretá.



Aj poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že koalícia zneužíva odkaz svätých Cyrila a Metoda na politické ciele. Oslavy na Devíne označila za pompézne aj vzhľadom na potrebnú konsolidáciu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa nej tvári ako ochranca národných a kresťanských hodnôt, „no v skutočnosti mu ide len o to, aby si udržal moc a profitoval z nej“.