Hnutie Slovensko: R. Fico stojí na strane agresora a pomáha vrahovi
Šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš dodal, že história si bude pamätať, ako sa slovenský premiér staval k napadnutej Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) stojí na strane agresora a pomáha masovému vrahovi namiesto toho, aby pomáhal ľuďom v núdzovej situácii. V súvislosti so štvrtým výročím ruskej agresie na Ukrajine a rozhodnutím premiéra vypnúť dodávky elektriny na Ukrajinu to v utorok skonštatovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí. Vyzývajú tiež prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby aspoň čiastočne zachránil zahraničnú reputáciu Slovenska.
Podľa Romana Mikulca premiér dlhodobo robí hanbu na všetky štyri svetové strany a namiesto toho, aby si na výročie začiatku vojny pripomenul obete konfliktu, hovorí o vypnutí dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. „Nikto normálny by nechcel takéhoto suseda a určite takéhoto suseda nechcú ani Ukrajinci. Hanbím sa za Roberta Fica, hanbím sa za takého premiéra, ktorý pomáha masovému vrahovi namiesto toho, aby pomáhal ľuďom v núdzovej situácii,“ skonštatoval Mikulec.
Šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš dodal, že história si bude pamätať, ako sa slovenský premiér staval k napadnutej Ukrajine. „Robert Fico namiesto toho, aby pomáhal nášmu susedovi, kde im berú ich zem, ich pôdu, stojí na strane agresora a vysmieva sa obetiam, zraneným a pozostalým do tváre,“ povedal Šipoš.
Podľa poslankyne NR SR a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej Ukrajina nebráni len svoju nezávislosť, ale aj hodnoty, na ktorých stojí celý civilizovaný svet, a je národným záujmom Slovenska, aby sa ubránila a dosiahla spravodlivý mier. Pellegriniho vyzvala, aby aspoň čiastočne zachránil reputáciu Slovenska. „Pretože Slovenská republika sa momentálne vo všetkých svetových médiách spomína ako krajina, ktorej premiér odmietol pomôcť mrznúcim ľuďom,“ uviedla Remišová.
Predseda vlády Robert Fico po pondelkovom (23. 2.) rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD) ako stopercentným akcionárom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Fico tiež skonštatoval, že ak bude ukrajinská strana pokračovať v poškodzovaní záujmov Slovenska v dodávke strategických surovín, slovenská vláda prehodnotí aj doterajšie konštruktívne postoje k členstvu Ukrajiny v Európskej únii a pripraví ďalšie opatrenia. Prezident Peter Pellegrini v pondelňajšom stanovisku uviedol, že v otázke dodávky energií by mali čo najskôr dostať priestor diplomatické rokovania, aby bolo možné urýchlene pokračovať v dodávkach ropy na Slovensko a elektriny na Ukrajinu.
