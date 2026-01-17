< sekcia Slovensko
Hnutie Slovensko rieši dostupnosť u špecialistov, spustilo anketu
Hnutie Slovensko zverejňuje na svojom webe každý mesiac otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v sobotu ďalšiu otázku, za ktorú môžu ľudia hlasovať na webe Prevrat2027.sk. Chce riešiť dostupnosť vyšetrení u lekárov špecialistov. Verejnosti sa pýta, či súhlasí s tým, aby zdravotná poisťovňa musela preplatiť vyšetrenie u nezmluvného lekára, ak nezabezpečí včasné vyšetrenie u lekára špecialistu. V prípade, že daný zámer získa dostatočnú podporu od ľudí, hnutie bude chcieť toto riešenie pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Otázku predstavili líder hnutia Igor Matovič a poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) na sobotňajšej tlačovej konferencii.
„Chceme určiť maximálne čakacie lehoty na vyšetrenie u lekára špecialistu. Keď ho zdravotná poisťovňa do toho termínu nezabezpečí (...), tak poistenec môže ísť k prvému súkromníkovi a zdravotnej poisťovni donesie bloček na preplatenie vyšetrenia,“ priblížil Matovič. Vysvetlil, že lehoty by sa pri jednotlivých špecialistoch líšili. „Môže to byť pri nejakom špecialistovi 30 dní, pri druhom 60 dní, pri ďalšom možno 90 dní na prechodné obdobie,“ doplnil.
Hnutie Slovensko daný zámer odôvodnilo tým, že nepovažuje „za normálne, že si majiteľ zdravotnej poisťovne vypláca ročne desiatky miliónov eur zisku z peňazí určených na liečbu chorých ľudí, ale chorí ľudia - poistenci jeho poisťovne - sa nevedia domôcť vyšetrenia u špecialistu“. Mieni, že ak zdravotná poisťovňa nevie zabezpečiť vyšetrenie, mala by platiť. „Je hanbou, keď máme napísané v ústave, že ľudia majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, pod čím sa, samozrejme, vníma aj to, že bude kvalitná a včasná, že ľudia sa mesiace, niekedy až roky nevedia domôcť, aby sa dostali k termínu k špecialistovi,“ dodal Matovič.
Hnutie Slovensko zverejňuje na svojom webe každý mesiac otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať. Riešenia, ktoré získajú podporu, bude hnutie chcieť pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do pol roka.
„Chceme určiť maximálne čakacie lehoty na vyšetrenie u lekára špecialistu. Keď ho zdravotná poisťovňa do toho termínu nezabezpečí (...), tak poistenec môže ísť k prvému súkromníkovi a zdravotnej poisťovni donesie bloček na preplatenie vyšetrenia,“ priblížil Matovič. Vysvetlil, že lehoty by sa pri jednotlivých špecialistoch líšili. „Môže to byť pri nejakom špecialistovi 30 dní, pri druhom 60 dní, pri ďalšom možno 90 dní na prechodné obdobie,“ doplnil.
Hnutie Slovensko daný zámer odôvodnilo tým, že nepovažuje „za normálne, že si majiteľ zdravotnej poisťovne vypláca ročne desiatky miliónov eur zisku z peňazí určených na liečbu chorých ľudí, ale chorí ľudia - poistenci jeho poisťovne - sa nevedia domôcť vyšetrenia u špecialistu“. Mieni, že ak zdravotná poisťovňa nevie zabezpečiť vyšetrenie, mala by platiť. „Je hanbou, keď máme napísané v ústave, že ľudia majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, pod čím sa, samozrejme, vníma aj to, že bude kvalitná a včasná, že ľudia sa mesiace, niekedy až roky nevedia domôcť, aby sa dostali k termínu k špecialistovi,“ dodal Matovič.
Hnutie Slovensko zverejňuje na svojom webe každý mesiac otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať. Riešenia, ktoré získajú podporu, bude hnutie chcieť pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do pol roka.