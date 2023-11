Hnutie Slovensko, SaS a KDH odsudzujú prerušenie komunikácie s médiami

Bratislava 20. novembra (TASR) - Hnutie Slovensko, SaS a KDH kritizujú rozhodnutie premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) prerušiť komunikáciu s vybranými médiami. Považujú ho za neakceptovateľné.



Podľa KDH zámerné ignorovanie vybraných médií ešte viac podnecuje rozdelenie v spoločnosti, ktorú by mal Fico skôr upokojovať. Hnutie Slovensko označilo Ficovo konanie za neprípustné a nehodné predsedu vlády. Tieto praktiky mu pripomínajú praktiky spred Novembra '89.



KDH a hnutie Slovensko sa odvolávajú na význam Nežnej revolúcie pre slobodu médií a slobodu slova. Hnutie Slovensko kritizuje kroky premiéra ako nedostatočnú úctu k právu občanov na slobodný prístup k informáciám.



Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková, Fico v roku 1998 vyhlasoval, aké je potrebné zabezpečiť to, že televízia Markíza bude mať možnosť vysielať objektívne aj kritické informácie. "O 25 rokov je všetko inak a dnes je to práve Robert Fico, ktorý sa chystá médiá obmedzovať," dodala.



Prácou médií je podľa člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá Jozefa Hajka (KDH) strážiť demokraciu a sprostredkúvať informácie občanom, vyjadrovať sa k činnosti štátnych inštitúcií a politických strán. To je podľa neho dôvod, prečo by nemali byť obmedzované.



SaS na sociálnej sieti pripomenula, že europoslanec Eugen Jurzyca spolu s Ivanom Štefancom inicioval list pre Európsku komisiu, v ktorom žiada preveriť súlad krokov Fica namierených proti médiám s hodnotami a princípmi EÚ. Iniciatívu podporili aj ďalší siedmi slovenskí europoslanci. "Kľúčovou povinnosťou orgánov verejnej správy v demokratickom štáte je informovať médiá a verejnosť a umožniť tak verejnú kontrolu politikov," zdôraznili.



Premiér prerušil komunikáciu s televíziou Markíza, denníkmi N a SME, ako aj webovým portálom Aktuality. Tvrdí, že neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci. Proti premiérovmu prístupu protestovalo v pondelok pred Úradom vlády SR niekoľko študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.