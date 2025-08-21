Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hnutie Slovensko si pripomína 21. august ako memento straty slobody

Na snímke poslanec a líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Foto: TASR

Poslanci hnutia si vo štvrtok uctia obete invázie položením venca pri Hlavnej pošte na Námestí SNP v Bratislave (pri pamätnej tabuli Petra Legnera).

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vo štvrtok si pripomíname 57 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Tento tragický deň v roku 1968 znamenal koniec pokusu o demokratizáciu spoločnosti a začiatok dlhých rokov neslobody, útlaku a podriadenosti Moskve. Hnutie Slovensko si pripomína toto výročie ako memento straty slobody, obetí nevinných ľudí a varovanie pred okupáciou cudzej moci.

„August 1968 je odkazom minulosti, že nesloboda prichádza v tankoch a klamstvách,“ uviedol líder hnutia a poslanec parlamentu Igor Matovič.

Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, KÚ, Za ľudí) v tejto súvislosti pripomína, že tak ako v roku 1968 existovali kolaboranti, ktorí vítali okupantov, aj dnes máme politikov, ktorí „drukujú vojnovým zločincom“ a oslabujú dôveru v demokratické hodnoty. Remišová preto varuje, že je morálnou povinnosťou demokratických síl spoločne sa postaviť proti novodobým kolaborantom a vrátiť Slovensko na demokratickú mapu Európy.
.

