Hnutie Slovensko:Štát by mal investovať do zdravotníkov, nie do zbraní

Bratislava 17. októbra (TASR) - Hnutie Slovensko kritizuje, že kým vláda pri návrhu konsolidačných opatrení ide "okradnúť" zdravotníkov, Ministerstvo obrany SR chce investovať 700 miliónov eur navyše do zbrojenia. Je presvedčené, že ľudia by boli radšej, kebyže štát investuje do zdravotníkov. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



"Ak vláda hľadá peniaze na to, aby nemusela okradnúť zdravotníkov na platoch, stačí zaklopať na dvere Kaliňákovi. Ten ide dať na zbrojenie o 700 miliónov eur viac ako v tomto roku. Tam je dosť peňazí pre zdravotníkov a zostane aj pre iných," uviedol poslanec Národnej rady SR za hnutie Július Jakab.



Kritizuje, že vláda drží pacientov za rukojemníkov a ohrozuje ich životy a zdravie. "V hnutí Slovensko sme presvedčení, že aj keby sa ešte dnes spustilo verejné hlasovanie o tom, či má štát investovať dodatočné peniaze na zbrojenie, alebo zdravotníctva, ľudia by určite rozhodli, že peniaze sú oveľa viac potrebné pre chorých ľudí," poznamenal poslanec.



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré sa majú dotknúť aj ich miezd, a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Lekári aj sestry v prípade schválenia zmien hrozia podaním výpovedí z nadčasov i riadnymi výpoveďami. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) situáciu tento týždeň rieši so zdravotníkmi i s ministrom financií. Verí, že nájdu kompromis. Riešenie chce predstaviť do konca týždňa.