Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov
Hnutie Slovensko zároveň koalícii odkazuje, že ak chce seriózne hovoriť o šetrení, mala by začať najprv od seba.
TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - S návrhom na zníženie počtu samosprávnych krajov nesúhlasí ani opozičné hnutie Slovensko. Označuje ho za „populistické výkriky“ bez analýz a údajov. Návrh z dielne SNS považuje za ďalší pokus odvrátiť pozornosť od nekompetentnosti a škandálov súčasnej vlády. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab.
„Drvivú väčšinu peňazí smerujú samosprávne kraje podľa zákona na financovanie stredných škôl, domovov sociálnych služieb, údržbu ciest či poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ pripomína Jakab, pýtajúc sa, v ktorých kompetenčných oblastiach vyšších územných celkov chce premiér Robert Fico (Smer-SD) škrtať.
Hnutie Slovensko zároveň koalícii odkazuje, že ak chce seriózne hovoriť o šetrení, mala by začať najprv od seba. Ako príklad spomína zrušenie nepotrebných ministerstiev, prepustenie 30 percent úradníkov, zrušenie predražených zákaziek a nepotrebných postov štátnych tajomníkov či zníženie platov premiéra i ministrov.
SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Premiér vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktorá by neohrozila fungovanie štátu. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas-SD.
Nesúhlas s návrhom vyjadrili Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska či združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Kriticky sa k nemu vyjadrili aj viaceré opozičné strany.
